Ярославцев просят не парковать машины на улице Ушинского

В Ярославле на улице Ушинского начался ремонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на улице Ушинского начался ремонт – рабочие приступили к демонтажу старого бортового камня и тротуарной плитки.

- Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием и терпением отнестись к ремонту улицы, - обратились к ярославцам в мэрии города.

К водителям у городской администрации отдельное обращение – их попросили не оставлять свои автомобили в зоне ремонта, чтобы не решать работам.

На ремонт дорог Рыбинска собираются заложить 1,8 миллиарда рублей. Глава города Дмитрий Рудаков назвал улицы, которые планируют отремонтировать в следующем году.