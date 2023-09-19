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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:23

Ярославцев просят не парковать машины на улице Ушинского

На улице Ушинского в Ярославле начался ремонт
Полина Вачнадзе
В Ярославле на улице Ушинского начался ремонт.

В Ярославле на улице Ушинского начался ремонт.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на улице Ушинского начался ремонт – рабочие приступили к демонтажу старого бортового камня и тротуарной плитки.

- Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием и терпением отнестись к ремонту улицы, - обратились к ярославцам в мэрии города.

К водителям у городской администрации отдельное обращение – их попросили не оставлять свои автомобили в зоне ремонта, чтобы не решать работам.

На ремонт дорог Рыбинска собираются заложить 1,8 миллиарда рублей. Глава города Дмитрий Рудаков назвал улицы, которые планируют отремонтировать в следующем году.