Ярославцев просят не парковать машины на улице Ушинского

В Ярославле на улице Ушинского начался ремонт.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославле на улице Ушинского начался ремонт – рабочие приступили к демонтажу старого бортового камня и тротуарной плитки.
- Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием и терпением отнестись к ремонту улицы, - обратились к ярославцам в мэрии города.
К водителям у городской администрации отдельное обращение – их попросили не оставлять свои автомобили в зоне ремонта, чтобы не решать работам.
На ремонт дорог Рыбинска собираются заложить 1,8 миллиарда рублей. Глава города Дмитрий Рудаков назвал улицы, которые планируют отремонтировать в следующем году.