В Ярославле на месте Заволжского рынка построят 17-этажные дома

Две 17-этажные высотки появятся на проспекте Машиностроителей в Ярославле. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное Министерство строительства выдало разрешение на строительство многоэтажных домов в Заволжском районе Ярославля. Две 17-этажные высотки появятся на проспекте Машиностроителей, на месте закрытого в прошлом году рынка.

Разрешение получила компания «Специализированный застройщик Светлояр Сити». Оно действует пять лет, то есть, до сентября 2028 года.

Ярославцы, узнав, что рынок закрывают, а на его месте будут возводить многоэтажки, вышли на пикет. По словам заволжан, инфраструктура района не готова к увеличению численности населения.