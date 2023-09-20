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НовостиОбщество20 сентября 2023 6:55

В Ярославле на месте Заволжского рынка построят 17-этажные дома

Разрешение на строительство действует до сентября 2028 года
Полина Вачнадзе
Две 17-этажные высотки появятся на проспекте Машиностроителей в Ярославле.

Две 17-этажные высотки появятся на проспекте Машиностроителей в Ярославле.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное Министерство строительства выдало разрешение на строительство многоэтажных домов в Заволжском районе Ярославля. Две 17-этажные высотки появятся на проспекте Машиностроителей, на месте закрытого в прошлом году рынка.

Разрешение получила компания «Специализированный застройщик Светлояр Сити». Оно действует пять лет, то есть, до сентября 2028 года.

Ярославцы, узнав, что рынок закрывают, а на его месте будут возводить многоэтажки, вышли на пикет. По словам заволжан, инфраструктура района не готова к увеличению численности населения.