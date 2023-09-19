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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 14:27

Гендиректора рыбинской фирмы обвиняют в хищении более 56 миллионов рублей

Жителю Ярославской области предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве школы и водоочистных сооружений
Полина Вачнадзе
Гендиректора рыбинской фирмы обвиняют в хищении более 56 миллионов рублей. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Гендиректора рыбинской фирмы обвиняют в хищении более 56 миллионов рублей. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Генерального директора фирмы, которая занималась строительством школы на улице Тракторной в Рыбинске и водоочистных сооружений в Рыбинской районе, будут судить за мошенничество. Причем, в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый похитил более 56 миллионов рублей.

Строительство школы на улице Тракторной велось в рамках национального проекта «Образование». Работы на водоочистных сооружениях в поселках Судоверфь и Каменники шли по нацпроекту «Экология».

- Следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая виновность директора фирмы в совершении двух эпизодов хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Рыбинский городской суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.