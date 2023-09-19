Ярославцев приглашают в мир роскоши, грации и невероятных человеческих возможностей

Не пропустите уникальную возможность побывать на одном из лучших проектов Росгосцирка. ФОТО: архив шоу Королевского цирка

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Заслуженный артист России Гия Эрадзе хорошо известен своим неординарным подходам к цирковым представлениям. Каждый номер шоу – это мини-спектакль, а каждое действие на арене – сочетание отваги, ловкости и невероятных человеческих возможностей. В этот раз на манеже ярославского цирка будет царить атмосфера настоящего королевского бала. Специально для представления спроектирован огромный золотой замок, декорированный кристаллами и бархатом. Невероятное шоу, в котором задействованы более 100 артистов, будет длиться почти три часа. Почти три часа удовольствия, восторга, изумления и непонимания, как такое вообще возможно!

– В чарующей русской зиме зрители встретятся с оленями, лисами и русскими борзыми. В ритмах страстной Испании увидят тореадора с горделивыми яками; по достоинству оценят замысловатые узоры грациозных вороных фризов. В самое сердце поразит номер «Анна», созданный по мотивам известного литературного произведения, представленный в духе театральной постановки и приправленный сложными, уникальными и опасными трюками, без страховки под самым куполом цирка, – немного приоткрыли тайны представления его организаторы.

Изюминкой программы станет аттракцион с 11 хищниками «Дикий мир» под руководством обладательницы международного титула «Принцесса цирка» Людмилы Сурковой. На Международном фестивале в Московском цирке Никулина ее представление с тиграми получило Гран-при и специальный приз от Министерства культуры РФ.

Что еще ждет зрителя на шоу «Королевский цирк»? Множество сюрпризов. Например, многотонная карусель, которая в одно мгновение появится на манеже. Жонглеры, одновременно кидающие более 70 булав. Эстрадный королевский балет – украшение главных мировых цирковых фестивалей. Сложные инженерные решения, которые позволят увидеть номера с необычного ракурса.

Не пропустите уникальную возможность побывать на одном из лучших проектов Росгосцирка, артисты которого завоевали множество высших наград российских, европейских и мировых цирковых фестивалей.

Премьерные представления:

30 сентября (суббота) в 17:00.

1 октября (воскресенье) в 12:00 и в 17:00.

Далее по выходным.

Стоимость билетов от 1000 до 3000 рублей

(VIP от 4000 до 7000 рублей)

Контактные телефоны:

+ 7(4852)40-22-07.

ИП Суслов Н.В., ИНН: 744915962252, г. Челябинск, ул. Ш. Руставели, д. 25, кв. 87

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