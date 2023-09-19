Костромские водители собрались ездить за бензином в Ярославль и Иваново

Жители Костромской области обеспокоены постоянно растущей ценой на бензин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Костромской области, мягко говоря, обеспокоены постоянно растущей ценой на бензин. Причем на разных заправочных станциях стоимость литра может отличаться на несколько рублей.

- В начале сентября АИ-92 на некоторых станциях стоил 52,5 рублей за литр, АИ-95 – 59,4 рубля. Сейчас цена 95-го на отдельных АЗС выросла до 64 рублей, - возмущаются костромичи. – Если так и дальше пойдет, будем ездить за топливом в Ярославль и Иваново, там дешевле.

По данным Костромского УФАС, причина роста цен на бензин – значительное увеличение закупочной (мелкооптовой) его стоимости. Антимонопольная служба ежедневно контролирует этот сегмент рынка и если завышение цен окажется необоснованным, примет меры.

Самый значительный рост стоимости бензина в Костроме наблюдался 6, 11 и 15 сентября.