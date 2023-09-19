В Ярославле сделали площадку для гонок с препятствиями

В Ярославле отрыли первую в городе площадку для гонок с препятствиями.
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле отрыли первую в городе площадку для гонок с препятствиями.
- Установка площадки стала возможной благодаря победе наших молодых ярославн в грантовом конкурсе Росмолодежи, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Находится площадка на базе Ярославского государственного технического университета. Здесь установлена специальная полоса с большим количеством самых разных препятствий, которую спортсмены преодолевают на скорость.
В мэрии уточнили, что спортивное сооружение будет доступно не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей экстремальных развлечений.