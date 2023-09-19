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НовостиСпорт19 сентября 2023 10:09

В Ярославле сделали площадку для гонок с препятствиями

Площадку оборудовали на базе техуниверситета
Полина Вачнадзе
В Ярославле отрыли первую в городе площадку для гонок с препятствиями.

В Ярославле отрыли первую в городе площадку для гонок с препятствиями.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле отрыли первую в городе площадку для гонок с препятствиями.

- Установка площадки стала возможной благодаря победе наших молодых ярославн в грантовом конкурсе Росмолодежи, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Находится площадка на базе Ярославского государственного технического университета. Здесь установлена специальная полоса с большим количеством самых разных препятствий, которую спортсмены преодолевают на скорость.

В мэрии уточнили, что спортивное сооружение будет доступно не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей экстремальных развлечений.