В Ярославле сделали площадку для гонок с препятствиями

В Ярославле отрыли первую в городе площадку для гонок с препятствиями. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле отрыли первую в городе площадку для гонок с препятствиями.

- Установка площадки стала возможной благодаря победе наших молодых ярославн в грантовом конкурсе Росмолодежи, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Находится площадка на базе Ярославского государственного технического университета. Здесь установлена специальная полоса с большим количеством самых разных препятствий, которую спортсмены преодолевают на скорость.

В мэрии уточнили, что спортивное сооружение будет доступно не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей экстремальных развлечений.