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НовостиОбщество19 сентября 2023 6:45

Умер бывший конструктор рыбинского предприятия Михаил Кузменко

Прощание с Михаилом Кузменко пройдет 20 сентября
Полина Вачнадзе
Скончался бывший генеральный конструктор «ОДК-Сатурн» Михаил Кузменко. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Скончался бывший генеральный конструктор «ОДК-Сатурн» Михаил Кузменко. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Скончался ветеран авиационной промышленности России, бывший генеральный конструктор «ОДК-Сатурн» Михаил Кузменко.

- Под руководством Михаила Леонидовича была создана система инженерного анализа, разработаны программы проектирования двигателей, произведены новые образцы газотурбинного энергетического оборудования, двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Благодаря его труду наш крупнейший завод растет и процветает, а значит развивается и город, - написал на своей странице ВКонтакте глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Прощание с Михаилом Кузменко пройдет 20 сентября в Вознесенско-Георгиевском храме. Начало – в 12:30.