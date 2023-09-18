Подведены итоги второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

«Новый сезон» — фестиваль онлайн-кинотеатров, учредителями которого выступают крупнейшие российские платформы. Фото: ПАО «Ростелеком»

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Победителем в главной номинации «Самый ожидаемый сериал» по итогам голосования участников и зрителей фестиваля стала 8-серийная драма режиссера Жоры Крыжовникова «Слово Пацана» (18+), представленный онлайн- кинотеатрами Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и Start.

Также лауреатами в номинациях «Герой “Нового сезона”» и «Героиня “Нового сезона”» стали исполнители главных ролей в сериале Иван Янковский и Анастасия Красовская. Сериал «Слово пацана» пополнит линейки Wink Originals и START Originals, цифровая премьера проекта состоится в ноябре. Сериал создан кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В проекте также снялись Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Лиза Базыкина, Никита Кологривый и Сергей Бурунов.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о переломном этапе в жизни страны: действие происходит в конце 1980-х, когда жить по-старому было уже невозможно, а как жить по-новому — никто еще не знал. Через какие испытания пришлось пройти до того времени, когда страна вышла из кризиса? Перестройка шагнула с кремлевских трибун на улицы. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней.

Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

«Новый сезон» — фестиваль онлайн-кинотеатров, учредителями которого выступают крупнейшие российские платформы: Wink, more.tv, Кинопоиск, Okko, Иви, KION, START и Premier. На фестивале они представляют свои главные сериальные и кинопремьеры сезона 2023-2024 годов. Все участники, гости и зрители фестиваля участвуют в голосовании за представленные в программе фильмы и сериалы.

Тизер сериала тут

Фото со съемок

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