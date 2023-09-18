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НовостиОбщество18 сентября 2023 12:35

Ярославская область получит 170 миллионов рублей на строительство модульных гостиниц

Распоряжение о дополнительном выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Полина Вачнадзе
В регионе уже построено более 100 модульных гостиниц на 395 мест.

В регионе уже построено более 100 модульных гостиниц на 395 мест.

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область получит еще 170 миллионов рублей на строительство модульных гостиниц. Распоряжение уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В регионе уже построено более 100 модульных гостиниц на 395 мест. Такие быстровозводимые посещения для туристов будут работать в круглосуточном режиме. В них есть все необходимое для комфортной жизни отдыхающих. В домиках установлена мебель, оборудованы санузлы.

В домах есть все необходимое для комфортной жизни отдыхающих.

В домах есть все необходимое для комфортной жизни отдыхающих.

Фото: Правительство Ярославской области

Программа по возведению модульных гостиниц реализуется на условиях софинансирования. Она позволила не только оперативно увеличить номерной фонд и поддержать турбизнес, но и создать более 40 новых рабочих мест.