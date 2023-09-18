Губернатор Ярославской области вошел в топ-10 глав, эффективно ведущих страницы в соцсетях

Губернатор Ярославской области вошел в топ-10 глав регионов, эффективно ведущих страницы в социальных сетях. ФОТО: Digital-агентством «Интериум»

Губернатор Ярославской области вошел в топ-10 глав регионов, эффективно ведущих страницы в социальных сетях. Михаил Евраев находится на седьмой строчке рейтинга, составленного Digital-агентством «Интериум».

- Учитывалось общее количество подписчиков; доля подписчиков от населения региона; количество соцсетей, которые активно ведутся; частота постинга в месяц; средняя дневная вовлеченность. Каждая метрика имеет разный вес в итоговом рейтинге. Баллы по каждому параметру приведены к процентным значениям и в сумме дают нормирование под 100%.

У ярославского губернатора рейтинг составил 32,5%.

На первом месте с 70,2% глава Чечни Рамзан Кадыров. Число его подписчиков в соцсетях значительно превышает население региона, а это значит, что руководителя республики читают не только его подписчики.

На втором месте рейтинга – губернатор Орловской области Андрей Клычков. Пусть и с небольшим количеством подписчиков, но он имел самую вовлеченную аудиторию, активно реагирующую на посты. Замыкает тройку лидеров глава Белгородской области Вячеслав Гладков, который отличился самой высокой частотой публикации в Одноклассниках.

Примечательно, что в топ-10 не вошли мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они занимают 27 и 60 места рейтинга соответственно.