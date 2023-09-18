В Ярославле на месте снесенных элеваторов построят коттеджи

Снесли старые элеваторы в Ярославле в ноябре прошлого года. Фото: Мэрия Ярославля

На улице Колышкина в Заволжском районе Ярославля, на месте снесенных элеваторов, построят коттеджный поселок. Об этом порталу 76.ру рассказал представитель собственника земли Дмитрий Ладнов.

Участок уже размежевали на 230 участков, два из которых будут отданы под коммерческую недвижимость.

Заброшенные элеваторы начали сносить 7 ноября прошлого года. В стенах сооружений проделали около 10 000 отверстий, куда поместили 200 килограмм взрывчатого вещества для того, чтобы здания сложились вовнутрь. Первое здание рухнуло сразу, второе – спустя час. Через несколько дней собственник земли снес оставшиеся элеваторы.