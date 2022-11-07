В Заволжском районе Ярославля начали сносить заброшенные элеваторы Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля сегодня, 7 ноября, начался снос заброшенных элеваторов на улице Колышкина. Во время подготовки в стенах сооружений проделали около 10 000 отверстий, куда поместили 200 килограмм взрывчатого вещества для того, чтобы здания сложились вовнутрь.

— Сегодня прошел первый этап, в ходе которого произошел подрыв двух зданий. Одно обрушилось сразу после взрыва, а второе спустя час. Собственник нам заявил, что работы по сносу зданий элеватора займут около двух недель. Отметим, население было заранее оповещено. С точки зрения организации и безопасности было сделано все, чтобы никто не оказался в эпицентре событий и не пострадал, — рассказал глава территориальной администрации Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов.

После полного сноса элеваторов, на их месте планируют построить малоэтажные жилые дома.