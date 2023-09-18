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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:03

В Ярославской области суд обязал администрацию поселения отремонтировать квартиру инвалида

Прокуратура выступила в защиту интересов некоузского пенсионера, который живет в квартире, давно не знавшей ремонта
Полина Вачнадзе

Суд удовлетворил требования прокуратуры, выступившей в защиту интересов жителя Некоузского района.

Пенсионер, инвалид третьей группы живет в муниципальной квартире в доме на улице Дорожной в селе Новый Некоуз. Обследование жилья, проведенное в 2022 году, показало, что в кирпичной кладке фундамента уже появились трещины, деревянный пол и балки повреждены.

- В нарушение требований законодательства администрацией Некоузского сельского поселения как собственником жилого помещения, работы по капитальному ремонту квартиры длительное время не проводились, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Сотрудники ведомства обратились в суд и их требования были удовлетворены. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой района на контроль.