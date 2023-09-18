В Ярославле не нашли подрядчика, готового отремонтировать улицу Карла Либкнехта

В дожди ямы на улице Карла Либкнехта в Ярославле скрываются под водой. Фото: Полина Вачнадзе

Улица Карла Либкнехта в Ярославле, похоже, еще долго не увидит ремонта. Хотя о его необходимости здесь кричит буквально каждый метр проезжей части. Водителям приходится снижать скорость и выезжать на встречку, чтобы не угробить подвески машин. Некоторые, нарушая правила дорожного движения, участок улицы Карла Либкнехта от Добрынинского моста до перекрестка с улицей Жукова преодолевают по тротуару.

В начале 2022 года в мэрии Ярославля сообщали, что ремонт проезжей части Карла Либкнехта пройдет осенью, но рабочие так и не вышли на объект. Потом дорогу от улицы Добролюбова до улицы Добрынина включили в программу БКД на 2023 год, но позже вычеркнули из списка.

В начале сентября 2023 года объявили торги по поиску подрядчика, готового взять на себя работы на улице Карла Либкнехта. Однако ни одна заявка так и не была подана, аукцион признали несостоявшимся.