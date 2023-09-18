Ярославские энергетики приводят конкурс творческих работ среди детей и подростков

Ярославские энергетики проводят конкурс на лучший рисунок среди школьников. Изображение: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» и Центр детско-юношеского технического творчества ЯО объявляют о старте областного конкурса детских творческих работ по предупреждению электротравматизма «Как с электричеством дружить». К участию приглашаются ученики общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Электробезопасность на улице» и «Электробезопасность в помещении». В каждой из них участникам предлагается создать рисунки, комиксы, видеоролики и компьютерную анимацию. Работы будут разделены на три возрастных категории. Победителей определит профессиональное жюри, исходя из технического мастерства работ, оригинальности и соответствия теме.

Победившие работы будут опубликованы на сайте Центра детско-юношеского технического творчества, а лучших – наградят.

– Главная задача конкурса неизменна – повысить интерес детей к теме безопасного обращения с электричеством дома и на улице. Готовя работы, участники рассмотрят типовые опасные ситуации и повторят правила электробезопасности, – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.

Подробнее с номинациями, требованиями к материалам и порядком проведения конкурса можно ознакомиться тут.

Заявки и работы принимаются с 25 сентября по 06 октября 2023 года по адресу: г. Ярославль, ул. Войнова, д. 12, каб. 107.