Жительницу Ярославля обвиняют в неправомерном обороте средств платежей

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении жительницы Ярославля. Фото: Полина Вачнадзе

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении жительницы Ярославля. Женщину обвиняют в неправомерном обороте средств платежей и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, она выступила посредником при передаче денег бывшему начальнику одного из отделов налоговой службы. Как следует из материалов уголовного дела, за информацию о предстоящих проверках эск-сотрудник ИФНС получил не менее 300 тысяч рублей.

- Также в апреле 2021 года индивидуальный предприниматель, не зная о преступных намерениях подозреваемой, открыл банковский счет и получил электронные средства платежа по данному счету. Подозреваемая приобрела у индивидуального предпринимателя электронные средства платежа в целях неправомерного осуществления от его имени переводов денежных средств в рамках безналичных расчетов, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Незаконная деятельность подозреваемой была пресечена сотрудниками регионального УЭБиПК УМВД России.