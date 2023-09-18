В Ярославле пройдет выставка-ярмарка «Кладезь»

В Ярославле с 19 по 30 сентября будет проходить православная выставка-ярмарка «Кладезь». Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 19 по 30 сентября на площади Труда напротив цирка будет проходить православная выставка-ярмарка «Кладезь». На ярмарке представят иконы и церковную утварь, книги, керамику ручной работы, изделия из стекла, сувениры, одежду и продукция для здоровья.

Для посетителей откроются «Изба-читальня» и экспозиция «Как появилась первая книга на Руси». Зрителям покажут спектакли кукольного театра «Батлейка» и проведут мастер-классы.

Все средства, которые соберут на выставке-ярмарке, направят на благоустройство храмов, строительство духовно-просветительского центра, помощь интернатам, содержание насельников монастырских реабилитационных центров, помощь патронажной службе.

Ярмарка будет работать с 10 утра до 19:00. Вход на нее свободный.

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