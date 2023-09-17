Глава региона сообщил, когда новые автобусы поступят в Рыбинск

Модернизация транспортной системы Рыбинска и Рыбинского района начнется в ближайшее время. Фото: Правительство Ярославской области

Новые автобусы в Рыбинск и Рыбинский район должны поступить в начале следующего года. Об этом ГТРК "Ярославия" сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Торги пройдут уже в ближайшее время. Мы всех приглашаем принять в них участие, - сказал глава региона.

Первым шагом транспортной реформы в Ярославской области стало обновление автобусов в Ярославле и Ярославском районе. На очереди Рыбинск и Рыбинский район. Аналогичная работа запланирована и в других городах региона.