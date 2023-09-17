18-летней жительнице Ярославской области грозит 20 лет за попытку сбыть наркотики

В Ростове сотрудники наркоконтроля задержали 26-летнего мужчину и 18-летнюю девушку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове у дома на улице Гладышева сотрудники наркоконтроля задержали 26-летнего мужчину и 18-летнюю девушку. В их вещах полицейские нашли 52 свертка с веществом, которое, как позже показала экспертиза, оказалось синтетическим наркотиком.

- По имеющейся информации, злоумышленники, "работая" на один из нелегальных интернет-магазинов, должны были сбыть свертки с наркотиками путем оборудования тайников, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт запрещенных веществ мужчине и его юной подельнице грозит от 10 до 20 лет.