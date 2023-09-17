В Ярославль привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы

Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Ярославль 29 сентября. ФОТО: Ярославская епархия

Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Ярославль. В Успенском соборе святыня будет находиться с 29 сентября по 1 октября.

- По преданию Богородица сама сплела пояс из верблюжьей шерсти и носила до Своего Успения. С 4-го века святыня находилась в Константинополе, в 5-м столетии Пояс был разделен на части. В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург, - рассказали в Ярославской Епархии.

Ковчег прибудет в Ярославль 29 сентября перед началом утренней Божественной литургии. Ковчег увезут 1 октября после Всенощного бдения, которое начнется в 17:00.