Школу в Тутаевском районе не успели отремонтировать к 1 сентября

Школу в поселке Чебаково Тутаевского района не успели отремонтировать к началу учебного года.

Школу в поселке Чебаково Тутаевского района не успели отремонтировать к началу учебного года. Поэтому сейчас ребята учатся в готовых кабинетах с утра, а после на недоделанный объект выходит подрядчик.

Работы в образовательном учреждении, контракт на которые был заключен еще весной, должны были завершиться к 20 августа. Сейчас школа готова на 60-70%.

- Стоимость контракта - 30 миллионов рублей. После нашего обращения в "Губернаторский контроль" выделили еще 5 миллионов на гидроизоляцию, без которой делать что-либо не имело смысла. Сейчас компании выплачена седьмая часть от общей стоимости, - рассказали в ярославском ОНФ.

У общественников есть вопросы не только к скорости ремонта, но и к его качеству. По словам специалистов, фасад штукатурят неровно, поверх разрушающейся кладки. Слуховые окна сделали так, что в них будет затекать вода. Гипсокартонные стены в классах "забыли" укрепить, зато уже успели покрасить, а пластиковые откосы сделали так, что они уже отваливаются.

- Ресурсов у подрядчика недостаточно, в роли прораба вынужденно выступает директор школы, технадзор сомнительный. Я уже не говорю, что предварительно здание 1937 года постройки надо было комплексно обследовать, – сказал эксперт НФ Вениамин Сергеев.

После прокурорской проверки решается вопрос о привлечении подрядчика к административной ответственности. Сотрудники ОНФ просят областное министерство строительства обратить внимание на качество проводимого капремонта в школе.