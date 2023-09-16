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НовостиОбщество16 сентября 2023 11:44

В Ярославской области ожидаются заморозки

Понижение температуры до минусовых значения прогнозируется в Ярославской области в ночь на 17 сентября
Полина Вачнадзе
В Ярославской области 17 сентября ожидаются заморозки.

В Ярославской области 17 сентября ожидаются заморозки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области 17 сентября ожидаются заморозки. По данным регионального ЦГМС, в ночь на воскресенье и утром температура может опуститься до -2 градусов.

Из-за похолодания возрастает риск чрезвычайных ситуаций. Из-за повышенных нагрузок на электрооборудование могут возникнуть нарушения в работе электросистем, а использование некачественных или поврежденных элетроприборов привести к пожарам.

Также из-за заморозков не исключена гибель сельскохозяйственных растений. Поэтому специалисты рекомендуют укрыть их полимерной пленкой, соломой или грубой гофрированной бумагой.