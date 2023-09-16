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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 14:06

На проспекте Фрунзе в Ярославле насмерть разбился мотоциклист

26-летний мотоциклист на большой скорости влетел в легковушку на проспекте Фрунзе в Ярославле
Полина Вачнадзе
На дороге Ярославля вновь погиб мотоциклист.

На дороге Ярославля вновь погиб мотоциклист.

Фото: УМВД по Ярославской области

На дороге Ярославля вновь погиб мотоциклист. Авария произошла вечером 15 сентября на регулируемом перекрестке проспекта Фрунзе.

Камеры уличного видео наблюдения сняли момент аварии: черный "Хендай Соната" поворачивал на перекрестке, мотоциклист на "Кавасаки" ехал прямо и влетел в бок иномарки. Удар оказался огромной силы.

- Водитель мотоцикла, 26-летний мужчина, скончался до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

29 августа на Тормозном шоссе Ярославля погиб мотоциклист: ему не уступил дорогу водитель грузовика.