21-летний футболист Данила Сухомлинов перешел в ярославский "Шинник"

В состав ярославского футбольного клуба "Шинник" вошел 21-летний полузащитник Данила Сухомлинов. ФОТО: ФК "Шинник"

В состав ярославского футбольного клуба "Шинник" вошел 21-летний полузащитник Данила Сухомлинов.

- В своей карьере он выступал за команды "Ростов" и "СКА-Хабаровск". В рамках Премьер-лиги отыграл 24 матча, в рамках Первой лиги - четыре матча, - представили нового игрока команды в ФК "Шинник".

Контракт с Данилой Сухомлиновым заключен на 1 год.

14 сентября стало известно, что в другой клуб перешел защитник Евгений Стешин.

- Игрок выступал за команду с сезона 2011/2012 (с перерывом) и провез за "Шинник" 131 матч. Благодарим Евгения за игру в составе "черно-синих" и желаем новых успехов, - написали в группе ФК "Шинник" ВКонтакте.