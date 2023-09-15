Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 11:40

Ярославну, уволенную из-за неправильно надетой маски, восстановили на работе

Уволенную буфетчицу ярославской столовой восстановили на работе и выплатили ей компенсацию
Полина Вачнадзе
В Ярославле судебные приставы помогли восстановиться на работе уволенной сотруднице столовой.

В Ярославле судебные приставы помогли восстановиться на работе уволенной сотруднице столовой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле судебные приставы помогли восстановиться на работе уволенной сотруднице столовой.

Женщина работала буфетчицей, и во время пандемии, как и все остальные сотрудники общепита, должна была носить медицинскую маску. Но однажды она неправильно надела средство защиты и это заметил директор предприятия. Подчиненную оштрафовали на 10 тысяч рублей и уволили.

Сотрудница, шесть лет проработавшая в столовой, посчитала наказание несправедливым и обратилась в суд.

- Суд, оценив тяжесть проступка, встал на сторону женщины, признав увольнение незаконным и обязал работодателя восстановить ее, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 112 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.