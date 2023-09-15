На трассе в Ярославской области «Газель» врезалась в стоящий грузовик

На трассе М8 в Ростовском районе рано утром 15 сентября произошло ДТП. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На трассе М8 у деревни Дертники Ростовского района рано утром 15 сентября произошло ДТП.

- По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ», наехал на стоящий грузовик «Вольво» с полуприцепом. Водитель «Газели» госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС. На месте работали четыре человека личного состава и две единицы техники.

Причины дорожно-транспортного происшествия сейчас устанавливают инспекторы.