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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:11

На трассе в Ярославской области «Газель» врезалась в стоящий грузовик

В Ярославской области автомобиль «ГАЗ» врезался в припаркованный на обочине трассы грузовик
Полина Вачнадзе
На трассе М8 в Ростовском районе рано утром 15 сентября произошло ДТП.

На трассе М8 в Ростовском районе рано утром 15 сентября произошло ДТП.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На трассе М8 у деревни Дертники Ростовского района рано утром 15 сентября произошло ДТП.

- По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ», наехал на стоящий грузовик «Вольво» с полуприцепом. Водитель «Газели» госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС. На месте работали четыре человека личного состава и две единицы техники.

Причины дорожно-транспортного происшествия сейчас устанавливают инспекторы.