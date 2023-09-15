В Ярославле на улице Урицкого пылала многоэтажка

В брагинской многоэтажке произошел пожар. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вечером 14 сентября пожарным пришел вызов на улицу Урицкого в Ярославле. Пылал балкон дома №64.

- Сообщение о возгорании в многоэтажном доме поступило в 19:34. На месте работали 8 единиц техники и 29 человек личного состава. Ликвидирован пожар в 20:04, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Никто из людей, к счастью, не пострадал. Но, по словам очевидцев, из-за дыма погиб кот. Причины пожара устанавливаются.

- Поврежден балкон на площади в 5 квадратных метров и закопчена коммунальная квартира на площади в 60 квадратных метров, - рассказали о последствиях ЧП спасатели.