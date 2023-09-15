В Первомайском районе закончили ремонт дороги Шолошово-Скалино

По национальному проекту БКД приведен в порядок участок дороги Шолошово-Скалино.
Фото: Правительство Ярославской области
По национальному проекту БКД приведен в порядок участок дороги Шолошово-Скалино в Первомайском районе Ярославской области.
На объекте убрали изношенное асфальтовое покрытие, методом холодной регенерации усилили дорожное основание и уложили два слоя нового асфальта. Кроме того, подрядчик укрепил обочины и отремонтировал водопропускные трубы.
- Для обеспечения безопасности движения смонтирована линия искусственного освещения, благоустроены остановочные площадки, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком, - сообщили в правительстве региона.
Ремонт дороги завершился в установленные сроки. За качеством работ и качеством используемых материалов следили специалисты «Ярдорслужбы».