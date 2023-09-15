Рыбинцу дали 14 лет за посягательство на жизнь сотрудников ГИБДД

В Ярославской области из-за выходки пьяного водители погиб один сотрудник ГИБДД и пострадали двое. ФОТО: Ярославский областной суд

В Ярославском областном суде 15 сентября вынесли приговор жителю Рыбинска Алексею Зайцеву. Как сообщили в региональном СКР, мужчину признали виновным в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и дали ему 14 лет лишения свободы. Первые полтора года Зайцев будет находиться в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года.

Авария, инициатором которой стал осужденный, произошла в апреле прошлого года в поселке Борок Некоузского района. Три инспектора ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Зайцев. Сотрудники полиции на месте провели освидетельствование на наличие алкоголя в крови водителя, но мужчина с его результатами не согласился.

- Для проведения медицинского освидетельствования было принято решение отвезти водителя на служебном автомобиле ГИБДД в Брейтовскую районную больницу, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По пути в медучреждение Зайцев со словами «Знаешь, как умереть за 2 секунды? Нет? Я тебе покажу», вцепился в руль и направил патрульный автомобиль в сторону от дороги. Машина вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

- Один из инспекторов получил тяжелые травмы, от которых скончался в феврале 2023 года. Жизни других сотрудников были под угрозой, - сообщили о последствиях ДТП в пресс-службе Ярославского областного суда.

Во время судебного заседания Алексей Зайцев лишь частично признал свою вину. По словам водителя, он никому не хотел причинить вреда, думал, что удержит руль и только попугает полицейских.

- Также суд удовлетворил исковые требования супруги погибшего о взыскании компенсации морального вреда и расходов на погребение, - сообщили в прокуратуре.

Алексей Зайцев должен выплатить вдове 2 миллиона 84 тысячи рублей.

Приговор в законную силу не вступил.