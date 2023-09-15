Губернатор рекомендовал на должность спикера ярославской Думы Михаила Боровицкого

В Ярославле прошло расширенное заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Фото: Правительство Ярославской области

Губренатор Ярославской области Михаил Евраев предложил депутатам рассмотреть на должность председателя регионального заксобрания кандидатуру Михаила Боровицкого.

- Человек опытный. Он дважды избирался председателем Ярославской Думы 6-го и 7-го созывов, – сказал Михаил Евраев.

На пост представителя Ярославской области в Совете Федерации глава региона рекомендовал Наталию Косихину. А на должность руководителя фракции «Единая Россия» в Думе Михаил Евраев предложил выбрать Николая Александрычева. Окончательное решение будет принято 19 сентября.