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НовостиПолитика15 сентября 2023 7:56

Губернатор рекомендовал на должность спикера ярославской Думы Михаила Боровицкого

Михаил Боровицкий уже дважды избирался председателем ярославского парламента
Полина Вачнадзе
В Ярославле прошло расширенное заседание президиума регионального политсовета «Единой России».

В Ярославле прошло расширенное заседание президиума регионального политсовета «Единой России».

Фото: Правительство Ярославской области

Губренатор Ярославской области Михаил Евраев предложил депутатам рассмотреть на должность председателя регионального заксобрания кандидатуру Михаила Боровицкого.

- Человек опытный. Он дважды избирался председателем Ярославской Думы 6-го и 7-го созывов, – сказал Михаил Евраев.

На пост представителя Ярославской области в Совете Федерации глава региона рекомендовал Наталию Косихину. А на должность руководителя фракции «Единая Россия» в Думе Михаил Евраев предложил выбрать Николая Александрычева. Окончательное решение будет принято 19 сентября.