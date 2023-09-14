Эксперты рассказали ярославцам, в каком возрасте лучше стерилизовать собак

Стерилизуют собак в разном возрасте. ФОТО: Алла ВОЛКОВА

Половая зрелость дает возможность собакам участвовать в половом акте, однако, это не показатель того, что животное уже способно выносить щенков. Нормально функционирует организм только в физиологическую зрелость. Вот тогда самки готовы к беременности, родам и лактации.

Стерилизуют собак в разном возрасте в зависимости от крупности породы. Но главный ориентир – течка. Половое развитие наступает в 6-7 месяцев, раньше этого срока стерилизация небезопасна и может спровоцировать различные хронические заболевания, а также отставание в развитии щенка.

Самое подходящее время – наступление второй или третьей течки, когда собака физиологически созрела и репродуктивные органы полностью развиты. Такая операция разрешена до 8-летнего возраста собаки, даже несмотря на то, что у нее были щенки.

Важные этапы подготовки к операции, о которых редко говорят:

- выбор хорошей ветклиники,

- диагностика животного, получение разрешения на введение наркоза,

- подготовка дома к реабилитации после операции четвероногого друга: покупка необходимых лекарств, витаминов и кормов, организация места отдыха животного,

Важно помнить, что собаку нельзя кормить за 12 часов до наркоза и поить за три часа до него.

Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Но если лимит закончится раньше, то и акция завершится досрочно.

Стерилизация - это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных, а вакцинация - способ предотвращения инфекционных заболеваний, - говорят организаторы.

Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум адресам:

- Ярославль, улица Папанина, 5а;

- Ярославль, улица Лисицына, 38

Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.