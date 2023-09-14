В Ярославской области состоится арт-фестиваль «Понизовкин» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области состоится арт-фестиваль «Понизовкин». Он пройдет 24 сентября в замке Понизовкина в поселке Красный Профинтерн Некрасовского района. Вход для всех свободный.

Гостей ждет много музыки, лекции и театральные постановки. На открытой сцене выступят музыканты и представят экспериментальную музыку.

- По отдельной программе пройдут концерт электронной музыки, спектакль по мотивам «Сказки о царе Салтане», лекции спикеров премии «Просветитель», химические и электрические шоу и художественные мастер-классы, - рассказали в правительстве региона.