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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:03

В Ярославле отремонтировали поликлинику онкологической больницы

Работы прошли в регистратуре и холлах
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле отремонтировали поликлинику онкологической больницы

В Ярославле отремонтировали поликлинику онкологической больницы

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле отремонтировали поликлинику онкологической больницы. Работы прошли в регистратуре и холлах. Теперь в помещениях стоят диваны, мягкие стулья, а также установлено электронное табло с актуальным расписанием работы врачей.

Помимо этого, обустроена новая система вентиляции и кондиционер, а пациентам могут воспользоваться электронной очередью с голосовым оповещением.

– Мы тщательно прорабатывали план ремонта и новый облик холла и зон ожидания, чтобы были учтены все требования пациентоориентированного подхода, – пояснил главный врач областной онкологической больницы Павел Нестеров. – Теперь внутренняя инфраструктура помещений удобна и функциональна, причем не только для пациентов, но и для медицинского персонала.