В Ярославской области пополнить баланс транспортной карты теперь можно онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области пополнить баланс транспортной карты теперь можно онлайн. У пользователей, чьи карты перешли в онлайн-режим, появилась возможность оплачивать проезд на валидаторах, установленных на поручнях в «Яавтобусовах», на маршрутах с номерами от 100 и выше. Транспортную карту нужно прикладывать дважды: на входе при посадке и на выходе для остановки.

- Пополнить персонифицированную транспортную карту без комиссии можно с помощью онлайн-сервисов Сбербанка в разделе «Платежи» – «Транспорт» – «Транспортные карты» – «Транспорт Ярославль». Кроме того, на территории Ярославской области действуют привычные пункты пополнения, - сообщили в правительстве региона.