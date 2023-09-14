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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:51

В Ярославле детский сад три года отказывается принимать ребенка

При этом загруженность групп составляет 50-70%
Полина Вачнадзе
В детском саду, в который не может попасть ребенок, сейчас проводится проверки. ФОТО: Детский омбудсмен Ярославии

В детском саду, в который не может попасть ребенок, сейчас проводится проверки. ФОТО: Детский омбудсмен Ярославии

На протяжении трех лет ребенок не может получить место в детском саду. С такой жалобой к уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области Михаилу Крупину обратились родители малыша.

Сотрудники аппарата уполномоченного во время проверки установили, что текущая загруженность групп детсада составляет от 50 до 70%. Сейчас изучается документация, заявки на предоставление места в группе, опрашиваются должностные лица. Проверке будет подвергнут и учредитель образовательной организации.

- По результатам рассмотрения всех предоставленных администрацией детского сада документов будет сформирована правовая позиция, - пояснил Михаил Крупин.