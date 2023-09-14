Дом связи откроется в Ярославле

В Ярославле откроется игротека профессии инженера связи билайн. ФОТО: КГ «КИДБУРГ»

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В Доме связи билайн дети могут познакомиться с профессией «инженер связи», узнать о значении современных информационных технологий в жизни людей, разобраться при поддержке наставников, как работает мобильный и фиксированный интернет, попробовать самостоятельно его подключить и настроить. Игровой сценарий по профессии «инженер связи» разрабатывался при участии специалистов из техблокабилайна. Первые такие игровые локации открылись в Москве и Санкт-Петербурге в июне этого года. За 3 месяца работы в них прошли обучение профессии инженер связиболее 6 000 детей.

Генеральный директор ГК КИДБУРГ Эльвира Крылова отметила, что открытие новой игровой локации станет радостным событием для гостей КидБурга, поскольку первые два Дома связи билайн, которые открылись в июне, пользуются большой популярностью у детей. Это в очередной раз подтверждает актуальность формата брендированных игротек, где российские компании помогают юному поколению знакомиться с профессиями будущего.

– Детский город профессий создает отличные условия для ранней профориентации юного поколения, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста. И замечательно, когда сценарии сюжетно-ролевых игр, посвященные разным специальностям, создаются при поддержке прогрессивных российских компаний. Такое сотрудничество помогает нам достоверно и в то же время просто для восприятия детей отражать реальные особенности работы специалистов в той или иной отрасли. А компании получают возможность для популяризации своей деятельности и формирования кадрового потенциала. Так общими усилиями мы решаем задачи, связанные с развитием человеческого капитала в России, – подчеркнула Эльвира Крылова.

Знакомиться с профессией инженера связи ребятам помогают анимированные персонажи-«апперы» – пчела Базя, котик Пуш, дракон Юнг, робот Пинг и панда Тапа, придуманные командой билайна, чтобы сделать выбор услуг связи удобными и понятным для клиентов. По задумке создателей, эти персонажи обладают разными суперспособностями, и вместе с ними дети прокачивают навыки креативности и мастерства, учатся сотрудничать и общаться, развивают уверенность в себе.

– Профессия инженера связи интересная, перспективная, знакомство с ней открывает детям сферу современных технологий, которая стремительно развивается и нуждается в молодых специалистах. В простой и понятной игровой форме ребята узнают, что эта профессия социально значимая, ведь она обеспечивает потребности человека в информации и общении, способствует сближению людей, положительно влияет на качество жизни населения. Мы хотим, чтобы как можно больше детей в разных городах могли узнать о профессии инженера связи. Я уверен, что среди них найдутся те, для кого это станет первым шагом на пути к профессиональной самореализации, – поясняет исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом», Валерий Шоржин.

После увлекательных приключений в Доме связи билайн можно зарядиться энергией в специально организованной комнате отдыха для детей и родителей. А сохранить в памяти приятные впечатления от посещения игротеки поможет брендированная продукция и сувениры, которые может приобрести любой желающий.

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