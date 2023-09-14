Ярославцам для счастья нужно 177 тысяч рублей в месяц

Ярославцам для счастливой жизни необходимо 177 тысяч рублей в месяц. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Ярославцам для счастливой жизни необходимо 177 тысяч рублей в месяц. Это в ходе опроса выяснили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

- Самые большие запросы у москвичей (265 тысяч), жителей Санкт-Петербурга и Владивостока (по 230 тысяч), Хабаровска (220 тысяч) и Ростова-на-Дону 218 тысяч). Самый скромные – в Ярославле и Барнауле (по 177 тысяч), Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тысяч), - рассказали сотрудники компании.

И все же по сравнению, например, с 2018 годом, запросы ярославцев несколько выросли. Пять лет назад жителям города для полного счастья хватило бы 133 тысяч рублей.

В среднем сейчас россиянину нужно 200 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым. Мужчины более требовательные – они «согласны» на 222 тысячи, женщины скромнее – готовы довольствоваться 175-ю тысячами.