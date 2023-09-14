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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:35

19-летний бизнесмен из Ярославской области получил грант в полмиллиона рублей

Житель Некрасовского Савелий Смирнов стал обладателем гранта на развитие мебельного производства
Полина Вачнадзе
19-летний Савелий Смирнов получил грант в 500 тысяч рублей на развитие мебельного производства.

19-летний Савелий Смирнов получил грант в 500 тысяч рублей на развитие мебельного производства.

Фото: Правительство Ярославской области

19-летний житель Некрасовского Ярославской области Савелий Смирнов получил грант в 500 тысяч рублей на развитие мебельного производства. Начинающий бизнесмен стал одним из победителей регионального конкурса молодых предпринимателей.

- Грант - это существенная помощь, он помог реализовать мои планы намного раньше, чем это получилось бы без господдержки, – сказал Савелий.

Полученный грант он потратил на приобретение оборудования и материалов для работы. Собственное производство мебели по индивидуальным заказам молодой человек открыл около года назад. Сейчас ему помогает отец, но мастер собирается нанять еще одного сотрудника. Также в планах - переезд в более просторное помещение, расширение производства и ассортимента.

Мастерская производит в основном стулья и кресла. Мебель, сделанная руками некрасовца, стоит в кафе и ресторанах Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга.

Получить подробную информацию о государственной поддержке можно в центре «Мой бизнес».