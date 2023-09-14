Житель Углича перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей

По вине мошенников угличанин лишился своих денег и остался должен банкам. Фото: Полина Вачнадзе

5 миллионов 783 тысячи рублей перевел мошенникам 40-летний житель Углича Ярославской области. Мужчина лишился и личных накоплений, и еще остался должен банкам приличные суммы, которые он взял в кредит, следуя указаниям аферистов.

В полиции угличанин рассказал, что ему позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и банка. Они сообщили, что его персональные данные похищены и теперь мошенники пытаются оформить на его имя кредит. Несмотря на многочисленные предупреждения и большое количество подобных историй, мужчина поверил звонившим. Чтобы "спасти" свои деньги, он снял со счетов более 2 миллионов рублей и перевел деньги по указанным реквизитам.

Потом мошенники убедили свою жертву приехать в Ярославль и оформить несколько кредитов, в том числе под залог автомобиля.

- Вес денежные средства мужчина переводил на неизвестные счета. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».