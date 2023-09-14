Подготовьте загородный дом к зиме вместе с энергетической компанией

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Решить эти задачи можно с помощью дополнительных услуг «ТНС энерго Ярославль»:

— система видеонаблюдения позволит постоянно следить за территорией участка как в режиме реального времени, так и последующего просмотра;

— тепловизионное обследование дома поможет повысить комфорт перед наступлением холодов. Диагностика в инфракрасном спектре выявит скрытые дефекты теплоизоляции, щели и другие недоработки в конструкции помещения;

— домашний интернет позволит быть на связи даже в отдалённых местах области. Специалисты проверят возможность технологического подключения дома, порекомендуют современное оборудование, рассчитают стоимость прокладки кабеля и подберут тарифный план под потребности семьи.

Полный перечень дополнительных услуг размещен на официальном сайте гарантирующего поставщика. Подать заявку на проведение работ можно:

— по телефону управления систем учета и развития: 8 (4852) 59-07-59;

— по телефону Единого контактного центра: 8 (4852) 280-363;

— на сайте yar.tns-e.ru через форму обращений;

— в Центрах обслуживания клиентов.

Актуальные новости, предложения об акциях и другая полезная информация от энергетиков — в официальном телеграм-канале «ТНС энерго Ярославль».

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ПАО «ТНС энерго Ярославль»

ОГРН 1057601050011