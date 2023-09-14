В Ярославской области приведут в порядок военные мемориалы и захоронения

В правительстве Ярославской области прошло заседание корсовета по патриотическому воспитанию. Фото: Правительство Ярославской области

Более 90 военных мемориалов и захоронений, которые находятся в Ярославской области, будут приведены в порядок в этом году.

- Суммарно на эти цели направили более 23 миллионов рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Все работы планируем завершить к ноябрю, - сказал глава региона Михаил Евраев на заседании корсовета по патриотическому воспитанию.

На данный момент благоустроены уже 67 объектов, в том числе 60 – на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. В селе Спас-Виталий сделали дорожку к аллее ветеранов, установили стенды героев Великой Отечественной войны. В поселке Ишня Ростовского района оборудовали освещение в сквере у памятника воинам. Еще одну пешеходную дорожку обустроили у стелы погибшим участникам войны 1941-1945 годов в поселке Красный Бор Ярославского района.

Всего в Ярославской области насчитывается более 1200 воинских захоронений и военно-мемориальных объектов.