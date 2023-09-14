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НовостиОбщество14 сентября 2023 7:12

В Заволжском районе Ярославля закончился ремонт двух улиц

Работы на семи улицах района продолжаются
Полина Вачнадзе
В Заволжском районе Ярославля завершился ремонт улицы Хуторской и Гагаринского переулка.

В Заволжском районе Ярославля завершился ремонт улицы Хуторской и Гагаринского переулка.

Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля завершился ремонт улицы Хуторской и Гагаринского переулка. Средства были выделены городу правительством региона.

Улицу Хуторскую подрядчик покрыл двумя стояли асфальта. На объекте заменили 15 колодезных люков и восстановили участок водопровода. В Гагаринском переулке отремонтировали 4,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, заменили девять люков и укрепили обочины.

- В Заволжском районе продолжаются ремонтные работы на семи объектах: улицах Папанина, Цветочной, Шандорной, Саукова, проспекте Машиностроителей и в проездах Связистов и Савинском, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.