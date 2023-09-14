В Ярославле безбилетников начнут штрафовать с конца сентября

В автобусах Ярославля штрафовать безбилетных пассажиров начнут в конце сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В автобусах Ярославля наказывать безбилетных пассажиров начнут в конце сентября. Несмотря на то, что штраф в 2 тысячи рублей установили еще в июне, процедура его оформления до сих пор не отлажена. Но уже совсем скоро в Устав внесут изменения и начнется «охота на зайцев».

Ловить безбилетников и прямо на месте составлять постановления об административном правонарушении будут сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». В компании работает порядка 120 контролеров и все они получат право выписывать штрафы.

Наказывать планируют не только «зайцев», но и водителей, которые не будут выдавать билеты, купленные пассажирами за наличные. Штраф для водителей-нарушителей составит 5 тысяч рублей.