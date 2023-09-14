В Ярославле планируют продлить маршруты брагинских автобусов

Конечную остановку автобусов, которые ходят в Дзержинский район Ярославля, могут перенести. Фото: Правительство Ярославской области

Конечную остановку автобусов, которые ходят в Дзержинский район Ярославля, могут перенести. Этот вопрос обсудили 13 сентября на заседании комиссии муниципалитета города.

Сейчас конечной остановкой многих автобусов является «15 МКР». Но весь транспорт, который там собирается, она вместить не в состоянии. По словам депутата Михаила Кузнецова, обочина уже вся раскатана, появились ямы.

Как пояснил и.о. директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский, сейчас решается вопрос о переносе конечной остановки автобусов за 15-ый микрорайон, в сторону жилого комплекса «Мегаполис». Комплексный анализ ситуации показал, что там достаточно места для стоянки транспорта.