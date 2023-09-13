В ярославском зоопарке появился новый обитатель – кенгуру. ФОТО: официальная группа ярославского зоопарка ВКонтакте

В ярославском зоопарке появился новый обитатель – кенгуру Беннета по кличке Кайра. Сами по себе эти животные очень добродушны и ласковы, а жительница зоопарка еще и любопытна. Кайра быстро освоилась на новом месте и начала искать друзей.

- Она сразу освоилась на новом месте и пыталась познакомиться с хозяином вольера – Боней, который изначально был немного осторожен и не спешил подходить к гостье. А когда все же решился, уже не отходил от нее, - рассказали сотрудники ярославского зоопарка.