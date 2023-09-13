Жительнице Гаврилов-Ямского района предоставят транспорт для поездок в ярославскую больницу Фото: Олег Укладов

Жительница Гаврилов-Ямского района является инвалидом 1 степени, добираться до больницы самостоятельно она не может, но из-за наличия почечной недостаточности, ей необходимо туда ездить, чтобы проводить гемодиализ. Женщина обратилась в прокуратуру для того, чтобы ей помогли решить этот вопрос.

- По результатам проверки прокуратура района обратилась с административным исковым заявлением в суд о возложении на департамент здравоохранения и фармации региона обязанности организовать и обеспечить доставку заявительницы от места проживания до места получения медицинской помощи и обратно специализированным автотранспортом. Решением Гаврилов-Ямского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В ближайшее время решение суда должно быть исполнено.