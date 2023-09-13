Ученики из Переславского района остались без школьного автобуса

В школе под Переславлем автобус есть, а водителей нет. ФОТО: страница Ильи Павлина ВКонтакте

В селе Ефимьево под Переславлем сложилась критическая ситуация со школьным автобусом – с 1 сентября детям приходится самостоятельно ездить в образовательное учреждение, которое находится в селе Берендеево.

- Фактически отрезанным от обучения оказался 61 ребенок. Они вынуждены добираться на общественном транспорте, график движения которого не соответствует школьным звонкам и многие опаздывают к первому уроку, - рассказал в соцсетях депутат Думы Переславля-Залесского Илья Павлин.

Особенно тяжело сейчас многодетным семьям, которым в школу нужно отправить несколько учеников. Родителям, у которых есть личный транспорт, приходится отпрашиваться с работы, чтобы утром отвезти сыновей и дочерей в школу, а после уроков их забрать.

- По уточненной информации от руководства школы, выяснилось, что ранее водителей было два, но один не прошел медкомиссию. Второй водитель, пенсионер, работавший до последнего момента, замечу, за зарплату в 18 000 рублей, в конце августа заболел и скоропостижно скончался, - рассказывает Илья Павлин.

В администрации Переславля-Залесского так прокомментировали сложившуюся ситуацию:

- В настоящее время директор Берендеевской школы ищет водителя категории D, который будет соответствовать всем необходимым требованиям, предъявляемым к перевозкам детей школьного возраста. Заявка на вакансию передана в центр занятости и размещена на сайте.

Информацию о нарушении прав учащихся Берендеевской средней школы сейчас проверяет прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, включая вопросы организации перевозки школьников. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.