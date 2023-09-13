Ярославских грибников предупредили о крупном медведе, который бродит по лесу

Недалеко от села Дунилово Большесельского района бродит медведь. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Житель Ярославской области предупредил грибников о потенциальной опасности. По словам мужчины, недалеко от села Дунилово Большесельского района бродит медведь.

- Он довольно крупных размеров. Явно самец. Кормился на болоте ягодой. Если плюсом будет самка весной с медвежатами, станет вдвойне опасно. Предупреждение: в лесу ходите и аукайте, включайте погромче музыку, можно хлопнуть петарду, в целом тихо ходить не рекомендуется, - написали в группе «Тутаев Подслушано» ВКонтакте.

По данным государственного охотничьего мониторинга, за последние четыре года численность косолапых в Ярославской области стабилизировалась и в прошлом году составила 1 324 особи.

Что нужно сделать, чтобы встреча с медведем не закончилась печально, читайте здесь.