Специалисты подсчитали, сколько медведей обитает в ярославских лесах

В ярославских лесах обитают 1 324 медведя. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона подсчитали, сколько медведей обитает в ярославских лесах. По данным государственного охотничьего мониторинга, за последние четыре года численность косолапых стабилизировалась и в прошлом году составила 1 324 особи.

По словам специалистов, медведи сами не стремятся ко встрече с человеком. Поэтому, чтобы не столкнуться с мишкой в лесу, нужно производить как можно больше шума. Даже громкий разговор способен отпугнуть животное.

- При организации отдыха на природе рекомендуется осмотреться в поисках признаков пребывания медведей: следует обращать внимание на отпечатки лап, разрытые муравейники, продукты жизнедеятельности медведей, задиры на деревьях, - рассказал начальник отдела охраны и использования животного мира департамента Владимир Сафонов.

Если вы увидели в лесу свежие признаки жизнедеятельности медведя или труп крупного зверя, то сразу же покиньте это место.

Если встречи с косолапым избежать не удалось, то реакция зверя в первую очередь будет зависеть от поведения человека.

Сначала успокойтесь и подавите в себе страх. Примите максимально ровную позу - в ссутулившемся человеке животные чувствуют неуверенность. Потом плавно поднимите обе руки вверх, чтобы визуально увеличить свой рост. Для хищника габариты соперника имеют значение.

Начните разговаривать – не важно о чем, главное, чтобы голос звучал твердо, но не громко и не агрессивно.

Начните медленно уходить, не поворачиваясь к хищнику спиной. Двигаться надо плавно по диагонали, держа в поле зрения животное.

Если зверь явно агрессивен, то его нужно испугать, издав громкий шум. Специалисты советуют использовать все, что есть под рукой, например, металлические предметы.

- Существуют специальные пугачи, например, стреляющие пусковые устройства для отпугивания хищников. Они могут напугать медведя, но эффективность их – 50%. Все зависит от серьезности намерений зверя. В продаже есть особые перцовые аэрозоли. Их действие ограничено по радиусу. Аэрозольные средства эффективны только при отсутствии ветра, - рассказали в департаменте.

Напавшему хищнику нужно оказать сопротивление. Кричите, зовите на помощь. Чтобы защититься, используют подручные средства, в том числе камни, ветки, песок или землю. Уязвимое место медведя - глаза.

Помните, что ни при каких обстоятельствах приближаться к медвежатам, поскольку это с высокой вероятностью может спровоцировать нападение на человека их матери.

Если косолапый вышел к населенному пункту, следует сразу же вызвать экстренные службы по номеру 112 или в полицию по номеру 102.

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