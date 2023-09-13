В Ярославле водителей, парковавших автомобили на газоне, оштрафовали на 1,3 миллиона рублей Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле водителей, парковавших автомобили на газоне, оштрафовали на 1,3 миллиона рублей. За три месяца в городе было зафиксировано 411 нарушений.

– Положительный опыт автоматической фиксации нарушений правил парковки будет распространен по всей Ярославской области, – рассказала помощник губернатора Татьяна Потемкина. – В каждом городском округе и муниципальном районе администрации самостоятельно определят необходимое им количество автомобилей с программным комплексом.

В правительстве региона пояснили, что этот комплекс состоит из камеры машинного зрения для распознавания нарушений и формирования обзорных снимков, автономного промышленного компьютера с программным обеспечением, электронным ключом распознавания, физическим ключом защиты, приемником ГЛОНАСС/GPS и модулем мобильной связи. Комплекс устанавливается в стандартный легковой автомобиль. В Ярославле он патрулирует улицы ежедневно по определенному маршруту.